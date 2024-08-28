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От надписи до истерики один взгляд: эстонка устроила сканад из-за русской надписи на вагоне

В Эстонии женщина устроила скандал из-за надписи на русском языке на вагоне
1:47
Мир

В эстонской столице разгорелся неожиданный скандал, связанный с появлением на железнодорожном вокзале вагонов с надписями на русском языке. Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и потребовал официальных комментариев от транспортных компаний. Об этом рассказывает издание EADaily.

В Эстонии женщина устроила скандал из-за надписи на русском языке на вагоне
Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин, CC BY-SA 3.0

Внимание общественности привлекла цистерна с растительным маслом, на которой были размещены надписи "Солнечные продукты" и "Растительное масло" на русском языке. Это вызвало негодование у некоторых жителей Таллина, которые выразили свое недовольство в интернете.

Одна из пользовательниц социальных сетей эмоционально отреагировала на увиденное, задавшись вопросом о правомерности присутствия российских составов на эстонских железнодорожных путях. Она также выразила сомнения относительно содержимого цистерн и экономической целесообразности импорта данного продукта.

В ответ на возникший ажиотаж представители национальной железнодорожной компании Эстонии выступили с разъяснениями. Они подчеркнули, что надписи на вагонах не являются достоверным индикатором их принадлежности, так как железнодорожные цистерны часто меняют владельцев. Кроме того, было отмечено, что действующие международные санкции не предусматривают полного запрета на железнодорожное сообщение с Россией или взаимодействие с ОАО "РЖД".

Дополнительную информацию предоставила российская "Грузовая компания", которой принадлежит вызвавший споры вагон. Согласно данным с официального сайта предприятия, компания располагает подвижным составом как на территории России, так и в сопредельных государствах.

Уточнения

Грузовой поезд — группа грузовых вагонов во главе с локомотивом. Поезд предназначен для перевозки грузов. Устаревшее название — товарный поезд, в просторечии товарняк (товарник).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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