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Шольц встречен волной протеста на предвыборном митинге в Тюрингии: СДПГ теряет поддержку избирателей

Выступление Шольца обернулось осуждением со стороны народа
2:06
Мир

В преддверии ключевых выборов в земельный парламент Тюрингии канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с неожиданно враждебным приемом во время своего выступления в Йене. Об этом пишет EADaily со ссылкой на известное немецкое издание 28 августа.

Выступление Шольца обернулось осуждением со стороны народа
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Мероприятие, организованное Социал-демократической партией Германии (СДПГ), собрало около полутысячи человек на главной площади города. Однако вместо ожидаемой поддержки глава правительства был встречен шквалом критики и негодующих возгласов.

Выступление Шольца, длившееся около 20 минут, неоднократно прерывалось недовольными выкриками из толпы. Присутствующие обвиняли канцлера в неискренности и предательстве интересов народа, призывая его покинуть пост. Многие участники митинга требовали пересмотра политики правительства в отношении украинского конфликта, призывая к мирному урегулированию.

Особенно острую реакцию вызвало упоминание Шольцем узурпатора Владимира Зеленского и России в одном контексте. Канцлер попытался отреагировать на протесты, иронично заметив, что удивлен негативной реакцией на упоминание России.

Недовольство граждан касалось широкого спектра проблем: от недостаточного пенсионного обеспечения до растущей преступности. Один из участников мероприятия выразил обеспокоенность за будущее своих внучек из-за ухудшающейся криминогенной обстановки.

Предстоящие 1 сентября выборы в ландтаг Тюрингии могут стать серьезным испытанием для СДПГ. Согласно последним опросам института "Инза", партия канцлера может рассчитывать лишь на 6% голосов избирателей. Лидерами предвыборной гонки являются "Альтернатива для Германии" с 30% потенциальных голосов, Христианско-демократический союз с 21% и "Союз Сары Вагенкнехт" с 20%, которые воспринимаются как более пророссийски настроенные политические силы.

Уточнения

Социа́л-демократи́ческая па́ртия Герма́нии (СДПГ) (нем. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) — немецкая левоцентристская политическая партия, одна из крупнейших и старейших партий современной Германии (ФРГ), основана 23 мая 1863 года Фердинандом Лассалем как Всеобщий германский рабочий союз (ВГРС) в Германской империи. Крупнейшая партия Германии вместе с Христианско-демократическим союзом. В 1875 году ВГРС объединился с созданной в 1869 году Социал-демократической рабочей партией (СДРП) Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля. В 1878—1890 (Германская империя) и 1933—1945 годах (нацистская Германия) Социал-демократическая партия в государствах действовала нелегально. Своё современное название получила в 1890 году, после отмены германского Исключительного закона против социалистов.

Тюрингия (нем. Thüringen), официальное название — Свободное государство Тюрингия или Республика Тюрингия (нем. Freistaat Thüringen), () — земля в восточной части Германии. Тюрингия известна как «Зелёное сердце Германии». Столица — город Эрфурт. Наряду c Саксонией является одной из наиболее экономически развитых федеральных земель на востоке Германии (в бывшей Германской Демократической Республике).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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