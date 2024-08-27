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"Виноват — отвечай": Лукашенко назвал правильным арест Павла Дурова во Франции

Лукашенко: арестовав Дурова, Париж поступил правильно
1:36
Мир

Арестовав сооснователя Telegram Павла Дурова, Париж поступил правильно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Республиканском педсовете 27 августа. По словам политика, этот арест является следствием плохого образования бизнесмена, сообщает EADaily.

Лукашенко: арестовав Дурова, Париж поступил правильно
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

Лукашенко отметил, что Дурова постигла участь тех, кто "плохо учились в школе" и потом начинают критиковать собственную Родину, заявляя, что на Западе лучше.

"Я их (Францию — прим. ред.) не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы, не Дуровы… Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?" — сказал он.

Политик напомнил об акциях "желтых жилетов" во Франции, при разгоне которых полиция применяла насилие к мужчинам и женщинам. Тогда Эммануэль Макрон выразил Владимиру Путину по телефону обеспокоенность, что в Белоруссии есть политзаключённые. Когда Путин спросил его об избиении протестующих во Франции, Макрон якобы ответил, что во Франции "демократия", поэтому такие действия полиции правомерны.

"Знаете, демократия — это "можно женщину головой о стенку, кровь хлещет во все стороны". В Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовали. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам", — обратился к белорусским педагогам Лукашенко.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград) — российский предприниматель в сфере информационных технологий. В 2006 году вместе с братом Николаем Дуровым основал социальную сеть «ВКонтакте», которая быстро стала самой популярной соцсетью в России и многих странах СНГ.

Арест — вид уголовного наказания в различных странах.

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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