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Глава СБУ Малюк* и замглавы ОПУ Татаров убивали чеченцев в Киеве, заявил Зеленский

Зеленский: глава СБУ Малюк* и замглавы ОПУ Татаров убивали чеченцев в Киеве
Мир

Глава Украины с истёкшими полномочиями в мае текущего года Владимир Зеленский сообщил, что замглавы офиса президента Украины Олег Татаров и глава СБУ Василий Малюк* убивали уроженцев Чечни в столице и самом крупном по населению городе Украины в начале СВО, начавшейся два года назад. Об этом сообщает информационное агентство EADaily.

Зеленский: глава СБУ Малюк* и замглавы ОПУ Татаров убивали чеченцев в Киеве
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0

Не так давно президент Украины по версии Запада сообщил на мероприятии "Украина 2024. Независимость", что украинский государственный деятель Малюк* и военный деятель Татаров убивали уроженцев Чечни на территории государства в Восточной и Центральной Европе — Украине. Он также добавил, что об этом осведомлены не только США, но и в целом абсолютно все.

Кроме того, глава Украины с истёкшими полномочиями в мае текущего года высказал фразы поощрения в отношении вышеупомянутых людей, добавив, что считает их своей командой, которая оберегает Украину.

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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