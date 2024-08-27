Эксперт назвал задержание Дурова заказом США

Директор ЦВПИ "Алмаз-Антей" Подберёзкин: вероятнее всего, Дурова сломают в тюрьме

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В связи с задержанием во Франции российского программиста Павла Дурова интернет наполнился различными версиями, создатели которых пытаются понять, кому и для чего нужен был его арест. Директор ЦВПИ "Алмаз-Антей" Алексей Подберёзкин прокомментировал некоторые из версий, заявив, что к произошедшему причастны США, желающие контролировать создателя Telegram.

Фото: Flickr by TechCrunch, CC BY 2.0

Одной из самых популярных новостей за последние дни стала про задержание российского предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова. По поводу произошедшего уже успели высказать своё мнения американский бизнесмен Илон Маск, политический обозреватель и журналист Такер Карлсон и даже действующий французский лидер Эмманюэль Макрон, который, как оказалось, и сам нередко использует нашумевшее приложение Дурова.

После задержания Telegram стал одним из самых скачиваемых. Одна из самых часто упоминаемых версий, почему во Французской Республике задержали российского программиста, — созданный Дуровым многофункциональный мессенджер не могли контролировать в столице Соединённых Штатов Америки, а 46-ому президенту США невероятно важно было влиять на столь крупную социальную сеть перед предстоящими 60-ыми президентскими выборами в истории Штатов.

Однако это не является единственной версией. Некоторые вполне серьёзно заявляют, что Павел Дуров прибыл во Францию, чтобы по собственному желаю сдаться. В средствах массовой информации сообщают, что больше преследования со стороны европейских государств российский программист боялся преследования Соединённых Штатов. Однако, имея французское гражданство, он способен был избежать экстрадиции в США. Существует и версия, что задержание имеет отношение к запуску внутреннего токена децентрализованной сети Toncoin на фоне преследования криптобирж, которые не контролируются американскими властями.

Некоторые версии были обсуждены информационным агентством NewsInfo.Ru с директором Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", профессором и доктором исторических наук Алексеем Подберёзкиным.

Первая в очереди была версия, что российский программист принял решение приехать во Францию для того, чтобы сдаться. Первым делом эксперт заявил, что сомневается, что исправительные учреждения во Франции чем-то лучше американских. Отбросив данный вариант, он напомнил, что Дуров является обладателем более 10 миллиардов активов, и в подобные игры он уже не намерен играть. Доктор исторических наук также выразил уверенность в том, что задержание предпринимателя — это заказ Соединённых Штатов.

На вопрос, что будет следовать за задержанием, эксперт ответил, что Дурова, вполне вероятно, сломают в тюрьме. Кроме того, он предположил, что программист может быть передан Штатам по запросу, либо его содержание в исправительном учреждении будет каким-то образом пролонгировано.

По поводу версии с запуском криптовалюты основанной на блокчейне децентрализованной компьютерной сети TON эксперт сообщил, что это звучит вполне правдоподобно и может рассматриваться как одна из причин задержания.

По мнению Алексея Побдерёзкина, в любом случае произошедшее с российским программистом во Франции связано с тем, что он оказался вне контроля спецслужб Соединённых Штатов. Их такой расклад дел не удовлетворял, и они решили изменить ситуацию в свою пользу, заявил он.

"Вариантов у него немного. Один из них — вернуться в Россию, где влияния спецслужб США нет, либо оказаться в тех же Эмиратах, где всё равно не будет остановлено его преследование", — сообщил Алексей Подберёзкин.

По мнению эксперта, отныне его станут преследовать по всему миру. Дурову надо будет попасть в государство с суверенитетом, которое не будет обращать внимание на требования служб Штатов, добавил он.

Уточнения

The Open Network (сокр. TON) — основанная на блокчейне децентрализованная компьютерная сеть, а также проект защищённой встроенным прокси и анонимайзером даркнет-платформы, построенной на принципе оверлейной P2P-сети, имеющей сервисы обмена сообщениями, платёжных операций в криптовалюте Toncoin, хранения данных, а также операционная система для распределённых приложений. Изначально разрабатывалась под именем Telegram Open Network для криптовалюты Gram.