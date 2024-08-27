Стало известно, как прошёл визит министра обороны Индии Сингха в США

США предложили Индии выбрать между ними и Россией

В ходе поездки министра обороны Индии Раджнатха Сингха в США государства договорились о закупке ракетного оружия, беспилотных летательных аппаратов, управляемых авиационных бомб. Кроме того, в Белом доме потребовали от Индии сделать выбор между Штатами и РФ.

Фото: Flickr by U.S. Secretary of Defense, CC BY 2.0

Не так давно индийский политический и государственный деятель Раджнатх Сингх завершил свою поездку в США. Государства пришли к соглашению о глобальном стратегическом партнёрстве, совершенствовании общих проектов, прежде всего производственных. Кроме того, у них появилась договорённость по поводу закупки ракетного оружия, беспилотных летательных аппаратов, управляемых авиационных бомб.

Как отмечает новостной сайт argumenti.ru, в официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, высоко оценили итоги встречи и назвали Индию мощным партнёром Штатов. Кроме того, в Белом доме не упустили возможность напомнить Раджнатху Сингху о том, что его стране уже надо определиться между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией. Однако в резиденции добавили, что РФ не является большой преградой для взаимоотношений двух государств.

Помимо этого, в штаб-квартире Министерства обороны США сообщили, что Индия выразила готовность оказывать поддержку Штатам в зоне АТР, где первостепенной проблемой является увеличивающееся влияние Китайской Народной Республики. Кроме американского военного деятеля Ллойда Остина, Раджнатх Сингх увиделся и с представителями оборонной промышленности, а также с согражданами, которые на данный момент занимают высокие должности в правительстве или в области бизнеса в США.

На этом встреча не закончилась, ведь Индии со стороны США поступило предложение отправить в космос индийца для общих с космонавтами Штатов исследований на Международной космической станции. Кроме того, Штаты ослабили санкционные меры об импорте алмазов из Российской Федерации, осознавая, что Индия эффективно получает денежные средства на их огранке. Одновременно с этой поездкой министра обороны премьер-министр Индии посетил главу Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского.