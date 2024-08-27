Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй сообщил про обеспокоенность Бразилии, Индонезии и ЮАР по поводу того, что Запад всё более смягчает условия применения Украиной западных вооружений для ударов по территории России.
С 28 июля по 7 августа Ли Хуэй провёл переговоры с официальными лицами этих стран по вопросу урегулирования украинского кризиса. В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам четвёртого раунда «челночной дипломатии» спецпредставителя по Украине, он заявил:
"Все стороны обеспокоены тем, что Запад непрерывно смягчает условия для нанесения ударов по территории России поставленными вооружениями".
Дипломат также отметил, что ситуация недавно сложившаяся в зоне боевых действий подтверждает эти опасения и все стороны серьёзно беспокоит риск эскалации конфликта и его распространения на новые территории.
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