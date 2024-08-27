Новый скандал в ВСУ: в мобильных группах ПВО за деньги прячутся от передовой люди, не умеющие стрелять

На Украине вскрыли коррупционную схему Воздушных Сил ВСУ с мобильными группами ПВО

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Инструктор по снайперской подготовке ВСУ Пётр Кашчук раскритиковал работу мобильных боевых групп, оснащённых пикапами с пулемётами. Он опубликовал видео, на котором показано, как одна из таких групп якобы сбивает крылатую ракету из пулемёта. Однако позже выяснилось, что ракету сбила система ПВО.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

Пётр Кашчук заявил, что запись на службу в эти группы происходит на базе коррупционных схем, которые помогают избежать отправки на передовую. Это позволяет отсиживаться где-нибудь на Франковщине, изображая бурную, но бесполезную деятельность по "сбитию ракет".

"На видео снята очень ужасная работа одной из групп на фоне сбития крылатой ракеты другой ракетой ЗРК. Санек похоже, чуть ли не впервые стрелял из того браунинга, к которому чей-то шурин прислюнявил какой-то прицел. Станина сварена волонтерами явно не под Санька. Но если бы и была под него, то без какого-либо упора или приклада толку все равно не будет. Но изображение активной деятельности продолжается, общество улюлюкает этаким видосам, кто-то где-то получает какие-то отличия за отчеты", — заявил Кашчук.

Инструктор призвал к принятию "непростого решения" и раздать все эти пикапы и пулемёты военным на передке, а теми, кто "забашлял" за службу поближе к дому, доукомплектовать боевые подразделения.

Нардеп Марьяна Безуглая также поддержала Кашчука и заявила, что командование Воздушных Сил ВСУ покрывает эту коррупционную схему.