Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент IPC остался без пропуска на автомобиль перед стартом Паралимпиады
Ленивые вареники с творогом и картофелем: интересный вариант знакомого рецепта
Как частое окрашивание влияет на здоровье волос и что предпринять для их защиты?
В Норвегии найдены древние погребальные сооружения
Подкармливаем помидоры молоком: за и против этого необычного удобрения
IKEA запускает онлайн-маркетплейс для продажи подержанных товаров
Более 1500 человек приняли участие в экофестивале на Эльбрусе
Масло в двигателе выше нормы: что это значит, и как предотвратить
Какие ингредиенты должны быть в очищающей пенке для лица: советы по выбору

Приложение Telegram вышло в Топ по числу загрузок после ареста Павла Дурова

TechCrunch: арест Дурова увеличил количество загрузок Telegram
1:07
Мир

Арест Павла Дурова подхлестнул всплеск интереса к его продукту не только в Европе, но и в США. Это вызвало увеличение числа загрузок Telegram, сообщает издание TechCrunch.

TechCrunch: арест Дурова увеличил количество загрузок Telegram
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Согласно рейтингу лучших приложений в США (не считая игр), Telegram поднялся с 18-й на 8-ю позицию. Это самый высокий рейтинг, которого приложение достигало в США с 1 января 2023 года. Также Telegram занял второе место в рейтинге социальных сетей США.

Во Франции Telegram стал самым популярным приложением в категории "Социальные сети" в App Store, заняв первое место. Он также стал третьим по популярности приложением во Франции.

Тем временем охранник и ассистентка Дурова были отпущены после допроса. Эту информацию подтверждает Le Figaro со ссылкой на источники.

А МИД ОАЭ сообщил, что требует от Франции предоставить в срочном порядке своему гражданину Павлу Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Скручиваются листья смородины? Узнайте, как выявить и устранить причины
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Овощное соте с баклажанами: вегетарианская закуска, которая становится вкуснее, когда постоит
Пирог с творогом и вишней: рассыпчатое песочное тесто, сладкие ягоды и нежная творожная начинка
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Как подготовить клубнику к зиме: лучшие подкормки августа
Тайна плодородной почвы: народный метод на пять лет вперёд
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Эта мощная тренировка поможет нарастить мышечную массу: выполняйте её регулярно
Последние материалы
IKEA запускает онлайн-маркетплейс для продажи подержанных товаров
Более 1500 человек приняли участие в экофестивале на Эльбрусе
Какие ингредиенты должны быть в очищающей пенке для лица: советы по выбору
Масло в двигателе выше нормы: что это значит, и как предотвратить
Футболист Фернандес хочет играть в РПЛ
От профилактики до химических средств: эффективные способы защиты капусты
5 тревожных сигналов, которые показывают, что ваша собака не любит вас
Вратарь "Динамо" Лунёв негативно высказался об участии медийных команд в Кубке России
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Туристка отсудила 1,2 миллиона рублей за ошибку бронирования номера отеля в Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.