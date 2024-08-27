Приложение Telegram вышло в Топ по числу загрузок после ареста Павла Дурова

TechCrunch: арест Дурова увеличил количество загрузок Telegram

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Арест Павла Дурова подхлестнул всплеск интереса к его продукту не только в Европе, но и в США. Это вызвало увеличение числа загрузок Telegram, сообщает издание TechCrunch.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

Согласно рейтингу лучших приложений в США (не считая игр), Telegram поднялся с 18-й на 8-ю позицию. Это самый высокий рейтинг, которого приложение достигало в США с 1 января 2023 года. Также Telegram занял второе место в рейтинге социальных сетей США.

Во Франции Telegram стал самым популярным приложением в категории "Социальные сети" в App Store, заняв первое место. Он также стал третьим по популярности приложением во Франции.

Тем временем охранник и ассистентка Дурова были отпущены после допроса. Эту информацию подтверждает Le Figaro со ссылкой на источники.

А МИД ОАЭ сообщил, что требует от Франции предоставить в срочном порядке своему гражданину Павлу Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам.