Обновился список имён в честь американского и европейского оружия, которыми украинцы стали называть своих детей в период с осени 2023-го по осень 2024 года.
На момент осени 2023 года в этом списке значились имена:
Теперь к ним добавились:
Среди зарегистрированных имён выделяется одна Таура (возможно, почтение ракете Taurus) и один Атак-Макс, что, вероятно, является отсылкой к баллистическим ракетам ATACMS.
Это не шутка: те, кто имеет доступ к данным министерства юстиции или полиции Украины, могут убедиться в этом — таблицы имён уже выложены в чате сотрудников украинских РАЦС.
Как шутят в соцмедиа, "ребёнка с простым именем F-16 на Украине пока ещё не родилось".
Как сообщали украинские СМИ, таким образом граждане того, что осталось от Незалежной, "повышают свой боевой дух", "проявляют благодарность Западу за поставки оружия", а также "ждут внимания прессы" и "демонстрируют индивидуальность и оригинальность".
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Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.