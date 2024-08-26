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Абрамка, Цезарь, Патриотик, F-16: список новых украинских имен для детей

РАЦС: украинцы называют младенцев Патриотами, Брэдами, Абрамсами
Мир » Бывший СССР » Украина

Обновился список имён в честь американского и европейского оружия, которыми украинцы стали называть своих детей в период с осени 2023-го по осень 2024 года.

РАЦС: украинцы называют младенцев Патриотами, Брэдами, Абрамсами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

На момент осени 2023 года в этом списке значились имена:

  • сотня Джавелинов и Джавелин (мальчиков и девочек) в честь ПТРК "Javelin",
  • Артур-Байрактар,
  • Ян-Джавелин,
  • Энлава (в честь NLAW),
  • Абрамс,
  • десяток Байрактаров,
  • Бредли,
  • Леопарды.

Теперь к ним добавились:

  • три Сокола (вероятно, речь идёт о F-16 Fighting Falcon),
  • 13 имён Лео (возможно, в честь танков "Леопард"),
  • 39 Патриков, 4 Патриота и одно имя Пэт, видимо, в честь системы ПВО ЗРК "Патриот",
  • 13 Брэдов (похоже, в честь боевых машин пехоты "Бредли"),
  • два новых ребёнка Абрамса (имена "Абрам" не учитывались),
  • 16 Цезарей, которые, скорее всего, даны в честь самоходных артиллерийских установок САУ "Цезарь".

Среди зарегистрированных имён выделяется одна Таура (возможно, почтение ракете Taurus) и один Атак-Макс, что, вероятно, является отсылкой к баллистическим ракетам ATACMS.

Это не шутка: те, кто имеет доступ к данным министерства юстиции или полиции Украины, могут убедиться в этом — таблицы имён уже выложены в чате сотрудников украинских РАЦС.

Как шутят в соцмедиа, "ребёнка с простым именем F-16 на Украине пока ещё не родилось".

Как сообщали украинские СМИ, таким образом граждане того, что осталось от Незалежной, "повышают свой боевой дух", "проявляют благодарность Западу за поставки оружия", а также "ждут внимания прессы" и "демонстрируют индивидуальность и оригинальность".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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