Абрамка, Цезарь, Патриотик, F-16: список новых украинских имен для детей

РАЦС: украинцы называют младенцев Патриотами, Брэдами, Абрамсами

Обновился список имён в честь американского и европейского оружия, которыми украинцы стали называть своих детей в период с осени 2023-го по осень 2024 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

На момент осени 2023 года в этом списке значились имена:

сотня Джавелинов и Джавелин (мальчиков и девочек) в честь ПТРК "Javelin",

Артур-Байрактар,

Ян-Джавелин,

Энлава (в честь NLAW),

Абрамс,

десяток Байрактаров,

Бредли,

Леопарды.

Теперь к ним добавились:

три Сокола (вероятно, речь идёт о F-16 Fighting Falcon),

13 имён Лео (возможно, в честь танков "Леопард"),

39 Патриков, 4 Патриота и одно имя Пэт, видимо, в честь системы ПВО ЗРК "Патриот",

13 Брэдов (похоже, в честь боевых машин пехоты "Бредли"),

два новых ребёнка Абрамса (имена "Абрам" не учитывались),

16 Цезарей, которые, скорее всего, даны в честь самоходных артиллерийских установок САУ "Цезарь".

Среди зарегистрированных имён выделяется одна Таура (возможно, почтение ракете Taurus) и один Атак-Макс, что, вероятно, является отсылкой к баллистическим ракетам ATACMS.

Это не шутка: те, кто имеет доступ к данным министерства юстиции или полиции Украины, могут убедиться в этом — таблицы имён уже выложены в чате сотрудников украинских РАЦС.

Как шутят в соцмедиа, "ребёнка с простым именем F-16 на Украине пока ещё не родилось".

Как сообщали украинские СМИ, таким образом граждане того, что осталось от Незалежной, "повышают свой боевой дух", "проявляют благодарность Западу за поставки оружия", а также "ждут внимания прессы" и "демонстрируют индивидуальность и оригинальность".