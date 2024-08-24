Тёмные времена для свободы слова: Такер Карлсон прокомментировал арест Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан французскими спецслужбами в аэропорту Ле Бурже, Париж. Французские власти арестовали Дурова по обвинению в неподчинении требованиям модерации контента на его платформе.
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что арест Дурова является предостережением для всех владельцев платформ, отказывающихся цензурировать контент по требованиям правительств. Карлсон подчеркнул, что эта ситуация, произошедшая в западной стране, традиционном союзнике США и члене НАТО, символизирует быстрое наступление темных времен для свободы слова в мире.
Дуров, ранее уехавший из России, чтобы избежать давления со стороны властей и сохранить независимость своей компании, теперь оказался под ударом французских властей, подметил Карлсон.
Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном» с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — российский предприниматель и программист, имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции, долларовый миллиардер.
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