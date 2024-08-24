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Тёмные времена для свободы слова: Такер Карлсон прокомментировал арест Дурова

Такер Карлсон прокомментировал арест Павла Дурова во Франции
0:55
Мир

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан французскими спецслужбами в аэропорту Ле Бурже, Париж. Французские власти арестовали Дурова по обвинению в неподчинении требованиям модерации контента на его платформе.

Такер Карлсон прокомментировал арест Павла Дурова во Франции
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что арест Дурова является предостережением для всех владельцев платформ, отказывающихся цензурировать контент по требованиям правительств. Карлсон подчеркнул, что эта ситуация, произошедшая в западной стране, традиционном союзнике США и члене НАТО, символизирует быстрое наступление темных времен для свободы слова в мире.

Дуров, ранее уехавший из России, чтобы избежать давления со стороны властей и сохранить независимость своей компании, теперь оказался под ударом французских властей, подметил Карлсон.

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном» с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года.

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — российский предприниматель и программист, имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции, долларовый миллиардер.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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