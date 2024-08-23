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В Ивано-Франковской области уничтожают братскую могилу солдат, павших при освобождении Украины от нацистов. На месте хотят построить безвкусный мемориал

На Украине уничтожают братскую могилу. Там были захоронены солдаты, павшие при освобождении страны от нацистов
0:45
Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти приступили к сносу братской могилы в городе Коломыя Ивано-Франковской области, где захоронены солдаты и офицеры, павшие при освобождении Украины от нацистов. Как пишут местные паблики в социальных сетях, уничтожение проводят экскаватором.

На Украине уничтожают братскую могилу. Там были захоронены солдаты, павшие при освобождении страны от нацистов
Фото: Telegram-канал Мирославы Бердник

Экскаватором выворачивают не только надгробные плиты, но разрывают могилу.

На месте братской могилы и мемориала освободителям Коломыи появится, как отмечают в сети, безвкусный мемориал. 

Ранее сообщалось, что в украинском городе Днепропетровске разрушена братская могила в Севастопольском парке, который ранее был некрополем, где похоронены участники четырех войн, а также тысячи жителей города

Уточнения

Коломы́я (укр. Коломи́я) — город в Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Коломыйского района и Коломыйской городской общины (до 2020 года был городом областного подчинения). Культурная столица Покутья. Находится на реке Прут. Известна как город со времен Галицко-Волынского княжества.

Ива́но-Франко́вская о́бласть (укр. Іва́но-Франкі́вська о́бласть), разг. Прикарпатье (укр. Прикарпаття), Ивано-Франковщина (укр. Івано-Франківщина) — область на западе Украины. Образована Указом Президиума Верховного совета СССР от 4 декабря 1939 года. До 9 ноября 1962 года носила название Станиславская область (укр. Станіславська область), разг. Станислав(ов)щина (укр. Станислав(ів)щина). Административный центр и крупнейший город — Ивано-Франковск, другие крупные города — Калуш, Коломыя, Надворная, Долина, Бурштын, Болехов, Снятын, Тысменица, Городенка, Тлумач, Косов, Яремче, Рогатин, Галич. В отличие от соседних областей, территория примерно совпадает с прежним воеводством (кроме Жидачовского и Стрыйского поветов, которые отошли Львовской области).

Бра́тская моги́ла — групповое захоронение массово погибших (умерших) примерно в одно время, часто в результате военных (боевых) действий, геноцида, голода, эпидемии или стихийного бедствия, когда индивидуальные захоронения организовать не представляется возможным. Большое количество воинских братских могил появилось в результате Первой и Второй мировых войн.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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