В Ивано-Франковской области уничтожают братскую могилу солдат, павших при освобождении Украины от нацистов. На месте хотят построить безвкусный мемориал

Украинские власти приступили к сносу братской могилы в городе Коломыя Ивано-Франковской области, где захоронены солдаты и офицеры, павшие при освобождении Украины от нацистов. Как пишут местные паблики в социальных сетях, уничтожение проводят экскаватором.
Экскаватором выворачивают не только надгробные плиты, но разрывают могилу.
На месте братской могилы и мемориала освободителям Коломыи появится, как отмечают в сети, безвкусный мемориал.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Днепропетровске разрушена братская могила в Севастопольском парке, который ранее был некрополем, где похоронены участники четырех войн, а также тысячи жителей города
Коломы́я (укр. Коломи́я) — город в Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Коломыйского района и Коломыйской городской общины (до 2020 года был городом областного подчинения). Культурная столица Покутья. Находится на реке Прут. Известна как город со времен Галицко-Волынского княжества.
Ива́но-Франко́вская о́бласть (укр. Іва́но-Франкі́вська о́бласть), разг. Прикарпатье (укр. Прикарпаття), Ивано-Франковщина (укр. Івано-Франківщина) — область на западе Украины. Образована Указом Президиума Верховного совета СССР от 4 декабря 1939 года. До 9 ноября 1962 года носила название Станиславская область (укр. Станіславська область), разг. Станислав(ов)щина (укр. Станислав(ів)щина). Административный центр и крупнейший город — Ивано-Франковск, другие крупные города — Калуш, Коломыя, Надворная, Долина, Бурштын, Болехов, Снятын, Тысменица, Городенка, Тлумач, Косов, Яремче, Рогатин, Галич. В отличие от соседних областей, территория примерно совпадает с прежним воеводством (кроме Жидачовского и Стрыйского поветов, которые отошли Львовской области).
Бра́тская моги́ла — групповое захоронение массово погибших (умерших) примерно в одно время, часто в результате военных (боевых) действий, геноцида, голода, эпидемии или стихийного бедствия, когда индивидуальные захоронения организовать не представляется возможным. Большое количество воинских братских могил появилось в результате Первой и Второй мировых войн.
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