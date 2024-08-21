Новая геополитическая реальность: Армения пошла не туда

Политолог: власти Армении отвернулись от России

Визит Владимира Путина в Азербайджан может значительно повлиять на регион и особенно на Армению, отмечает политолог Бениамин Матевосян, пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Alexanyan, CC BY-SA 2.0

Он отмечает, что власти Армении стали осуществлять стратегический разворот от России в сторону даже не Запада, а Турции.

"Азербайджан пытается стать тем государством, которое в определённой степени можно назвать оператором российских интересов на Южном Кавказе"

Критика Сергея Лаврова в адрес армянских властей, обвиняющих в саботаже соглашения от 9 ноября 2020 года, отчасти справедлива. Однако, по мнению Матевосяна, как Армения, так и Азербайджан нарушают соглашение.

Он также считает, что недавние заявления о приостановке обсуждения транспортных коммуникаций между Ереваном и Баку указывают на неудачу армянской политики в этом направлении.

Уточнения

Арме́ния (арм. Հայաստան [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.

Азербайджа́н (азерб. Azərbaycan [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn]), официальное название — Азербайджа́нская Респу́блика (азерб. Azərbaycan Respublikası [ɑːzæɾbɑjˈd͡ʒɑn ɾespublikɑˈsɯ]) — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.