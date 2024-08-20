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Подпольщики "Сопротивления" уничтожают склады Европы с оружием для ВСУ

В Европе партизаны "Сопротивления" сжигают БПЛА и другое оружие для Киева
1:13
Мир

В нескольких европейских городах сожжены склады и колонны с БПЛА и другим оружием, предназначенным для помощи Киевскому режиму. Это дело рук украинского партизанского движения "Сопротивление", пишет EADaily.

В Европе партизаны "Сопротивления" сжигают БПЛА и другое оружие для Киева
Фото: freepik.com by vector_corp, PDM

Польша

Украинские подпольщики атаковали колонну грузовых фур, которая ехала с военных складов на авиабазу национальных ВВС. Ими были полностью уничтожены минимум три фуры с ящиками с минометными выстрелами, касками, бронежилетами и другой амуницией, которые собирались отправить ВСУ. Партия помощи сгорела.

Румыния

Украинские партизаны подожгли склад "Евротекс" в пригороде Брашова. Сгорели БПЛА, прицелы, военное снаряжение и лекарства, уже готовые для отправки Киеву. Огонь охватил территорию свыше 10000 квадратных метров.

Подобная акция готовится и в Болгарии, как пишет издание.

Украинское сопротивление стало наносить вполне ощутимый урон для ВСУ, все больше участвуя в партизанских вылазках. Самые активные участники движения находятся в Польше, Румынии и Болгарии.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.. Население составляет 6 447 710 чел. (на 2022 год), а территория — 110 993 км². Болгария занимает 103-е место в мире по территории и 110-е по численности населения. В Европейском союзе занимает 11-е и 16-е места по территории и численности населения, соответственно.

Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова. На юго-востоке омывается водами Чёрного моря. Граничит с Украиной на севере, Молдавией на северо-востоке, Венгрией на северо-западе, Сербией на западе и Болгарией на юге. Площадь территории — 238 391 км², население — более 19 401 000 чел. на 2019 год (по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона); занимает 62-е место в мире по численности населения и 80-е по территории.

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Омывается на севере Балтийским морем. Имеет сухопутную границу с Россией (Калининградской областью), Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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