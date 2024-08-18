МИД РФ опроверг проведение секретных переговоров с Украиной в Катаре

Мария Захарова прокомментировала утверждения, опубликованные в Washington Post, о том, что атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область сорвали непрямые переговоры между Киевом и Москвой, которые должны были пройти в Катаре и касаться ударов по объектам критической инфраструктуры.
"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется".
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