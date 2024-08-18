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МИД РФ опроверг проведение секретных переговоров с Украиной в Катаре

Мир

Мария Захарова прокомментировала утверждения, опубликованные в Washington Post, о том, что атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область сорвали непрямые переговоры между Киевом и Москвой, которые должны были пройти в Катаре и касаться ударов по объектам критической инфраструктуры. 

МИД РФ опроверг проведение секретных переговоров с Украиной в Катаре
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется".

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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