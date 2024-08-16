В секретариате ООН не верят в способность Украины к ядерному терроризму

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Офис генерального секретаря ООН отказался комментировать информацию о том, что власти Украины якобы планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС с целью обвинить Россию в провокации.

Фото: Pixabay by STRIEWA, PDM

В ответ на запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации предложил обратиться в Международное агентство по атомной энергии.

Бюрократия ООН занимает крайне осторожную позицию по Украинскому кризису, допуская лишь самые обтекаемые формулировки при критике киевского режима за проявления неонацистской идеологии.