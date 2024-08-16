Офис генерального секретаря ООН отказался комментировать информацию о том, что власти Украины якобы планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС с целью обвинить Россию в провокации.
В ответ на запрос ТАСС заместитель официального представителя главы всемирной организации предложил обратиться в Международное агентство по атомной энергии.
Бюрократия ООН занимает крайне осторожную позицию по Украинскому кризису, допуская лишь самые обтекаемые формулировки при критике киевского режима за проявления неонацистской идеологии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.