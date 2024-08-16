Белорусскому стендаперу грозит тюрьма за критику Лукашенко

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко стал фигурантом уголовного дела по обвинению в разжигании социальной вражды и клевете на президента, сообщает EADaily.
Следственный комитет Республики Беларусь 16 августа сообщил о начале специального производства против комика. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Комиссаренко, родившийся в Минске в 1985 году, в 2008 году переехал в Россию, где получил известность благодаря выступлениям на телевидении. Он неоднократно пародировал белорусского президента Александра Лукашенко в своих стендап-номерах. В 2021 году ему было запрещено выступать на родине, после чего он покинул Белоруссию и Россию, отправившись сначала на Украину, а затем в Турцию.
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