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Белорусскому стендаперу грозит тюрьма за критику Лукашенко

Белорусского стендап-комика обвиняют в клевете
0:53
Мир

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко стал фигурантом уголовного дела по обвинению в разжигании социальной вражды и клевете на президента, сообщает EADaily.

Белорусского стендап-комика обвиняют в клевете
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Следственный комитет Республики Беларусь 16 августа сообщил о начале специального производства против комика. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Комиссаренко, родившийся в Минске в 1985 году, в 2008 году переехал в Россию, где получил известность благодаря выступлениям на телевидении. Он неоднократно пародировал белорусского президента Александра Лукашенко в своих стендап-номерах. В 2021 году ему было запрещено выступать на родине, после чего он покинул Белоруссию и Россию, отправившись сначала на Украину, а затем в Турцию.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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