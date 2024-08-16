В новом учебнике истории Армении для 8 класса события, связанные с присоединением Восточной Армении к Российской империи в 1828 году, названы аннексией, что вызвало резкую реакцию Министерства иностранных дел России, сообщает EADaily.
МИД РФ считает, что такое представление событий, особенно итогов Русско-персидской войны 1826-1828 годов, искажается и идет вразрез с общепринятыми историческими фактами, которые важны для сохранения исторической памяти.
В ведомстве подчеркивают, что такие формулировки, противоречащие обязательствам Армении, представляют собой попытку переписать историю и продвигаются армянскими деятелями в угоду западным спонсорам. В ответ на это МИД выражает протест, хотя и без конкретных угроз санкций.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.