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Президентская охрана Джо Байдена будет охранять Дональда Трампа

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Мир

После того как на Дональда Трампа было совершено покушение, Секретная служба США перевела часть своих сотрудников, отвечающих за охрану Джо Байдена, на обеспечение безопасности Трампа.

Формально это объясняется тем, что действующий президент практически не выезжает из страны и не ездит по Штатам, поэтому и усиленная многочисленная охрана ему не требуется.

Однако в день покушения именно президентская охрана, а не персональная охрана Трампа сделала все возможные ошибки, чтобы стрелок до конца реализовал свой замысел, и только чудо спасло Трампа от неминуемой гибели. 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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