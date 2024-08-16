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Французские наёмники Киева надругались над женщиной в Харьковской области

Жительница Харьковской области заявила о преступлении французских наёмников
0:51
Мир

Жительница села Глубокое в Харьковской области заявила об изнасиловании, совершённом двумя французскими наёмниками, сообщает EADaily.

Жительница Харьковской области заявила о преступлении французских наёмников
Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Одним из них оказался Барра Максим Роже Анри, 1989 года рождения, ранее участвовавший в боевых действиях в Сирии и Ираке. Этот человек вместе с другими наёмниками основал на Украине вооружённое формирование "Dark Angels", которое изначально позиционировалось как гуманитарная организация, но затем участвовало в боевых действиях.

Потерпевшая рассказала, что наёмники, будучи пьяными, ворвались в её дом, избили её и изнасиловали. В течение нескольких дней женщина скрывалась в погребе, опасаясь за свою жизнь, и только через неделю была эвакуирована российскими военными.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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