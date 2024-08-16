Белоруссия ответит незамедлительно: Лукашенко назвал последствия нарушения границы

Лукашенко пообещал мгновенный ответ на нарушение границы Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нарушения государственной границы страны ответ будет мгновенным, сообщает EADaily.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

Он подчеркнул, что Белоруссия не стремится к эскалации конфликта и не хочет войны с НАТО, но готова принять меры в случае агрессии. Лукашенко добавил, что приказы на такой случай уже подготовлены, и белорусские войска заняли свои позиции на границе.

Он также отметил, что после усиления южных рубежей Белоруссии, украинские военные перебросили свои подразделения к белорусской границе.