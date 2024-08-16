Белоруссия ответит незамедлительно: Лукашенко назвал последствия нарушения границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нарушения государственной границы страны ответ будет мгновенным, сообщает EADaily.
Он подчеркнул, что Белоруссия не стремится к эскалации конфликта и не хочет войны с НАТО, но готова принять меры в случае агрессии. Лукашенко добавил, что приказы на такой случай уже подготовлены, и белорусские войска заняли свои позиции на границе.
Он также отметил, что после усиления южных рубежей Белоруссии, украинские военные перебросили свои подразделения к белорусской границе.
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