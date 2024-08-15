ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России

"Видимо, поддерживают в этом смысле Украину": депутат Госдумы Журова — об отсутствии реакции ОДКБ на вторжение ВСУ в Курскую область

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Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) игнорируют атаку Вооружённых сил Украны (ВСУ) в Курской области. Согласно принципам ОДКБ, нападение на одного члена организации — это нападение на всех. При этом желания помочь со стороны организации в адрес России не поступило. В своём Telegram-канале заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что Москва не будет обращаться за помощью, так как справится сама, однако сами страны ОДКБ самостоятельно инициативу не проявили.

Фото: Минобороны Украины by 93rd "Kholodnyi Yar" Mechanized Brigade, CC BY 4.0

Как отметила в беседе с Pravda.Ru первый заместитель Госдумы по международным делам Светлана Журова, ОДКБ "много на что не реагируют".

"Видимо, поддерживают в этом смысле Украину просто, вот и все. Я других выводов не могу сделать", — рассказала парламентарий.

По её словам, Россия собирает все данные и будет их передавать, но "они сами должен тоже как-то отреагировать"

"Мировое сообщество как будто не видит. Как будто ничего не происходит", — заключила Журова.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.



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