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ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России

"Видимо, поддерживают в этом смысле Украину": депутат Госдумы Журова — об отсутствии реакции ОДКБ на вторжение ВСУ в Курскую область
1:35
Мир

Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) игнорируют атаку Вооружённых сил Украны (ВСУ) в Курской области. Согласно принципам ОДКБ, нападение на одного члена организации — это нападение на всех. При этом желания помочь со стороны организации в адрес России не поступило. В своём Telegram-канале заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что Москва не будет обращаться за помощью, так как справится сама, однако сами страны ОДКБ самостоятельно инициативу не проявили.

"Видимо, поддерживают в этом смысле Украину": депутат Госдумы Журова — об отсутствии реакции ОДКБ на вторжение ВСУ в Курскую область
Фото: Минобороны Украины by 93rd "Kholodnyi Yar" Mechanized Brigade, CC BY 4.0

Как отметила в беседе с Pravda.Ru первый заместитель Госдумы по международным делам Светлана Журова, ОДКБ "много на что не реагируют".

"Видимо, поддерживают в этом смысле Украину просто, вот и все. Я других выводов не могу сделать", — рассказала парламентарий.

По её словам, Россия собирает все данные и будет их передавать, но "они сами должен тоже как-то отреагировать"

"Мировое сообщество как будто не видит. Как будто ничего не происходит", — заключила Журова.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
 

Детали

Курская область
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года. Источник

Организация Договора о коллективной безопасности
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), реже «Ташкентский пакт», «Ташкентский договор» — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Провозглашаемые цели: «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам». Источник

Журова, Светлана Сергеевна
Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания. Источник

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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