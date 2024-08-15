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Огненный хаос на границе Украины и Молдавии: жители подозревают ВСУ

На границе Украины и Молдавии произошёл крупный пожар
0:57
Мир

В Одесской области, близ границы с Молдавией, произошел крупный пожар, охвативший камыши у озер Тудорово и Белое: ночью зарево было видно в разных районах Одессы, а жители молдавских сёл Паланка и Тудора страдают от удушливого дыма, сообщает EADaily.

На границе Украины и Молдавии произошёл крупный пожар
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, CC0

По словам местных жителей, пожар возник в результате поджога камышей украинскими гражданами, и из-за ветра дым и пепел достигли молдавских деревень. Ситуация вызывает беспокойство и страх среди населения, опасающегося, что огонь может распространиться на их дома. Некоторые подозревают, что поджог был устроен умышленно украинскими военными, чтобы предотвратить нелегальное пересечение границы уклонистами.

Директор Агентства по охране окружающей среды Молдавии сообщил, что агентство узнает о произошедшем из социальных сетей и планирует провести проверку качества воздуха.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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