Грузинские власти официально объявили Михаила Саакашвили в потере территорий

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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" возложила ответственность за развязывание войны в августе 2008 года против Южной Осетии на экс-президента Михаила Саакашвили, утверждая, что он действовал по указке извне.

Фото: commons.wikimedia by Гиорги Абдаладзе, CC BY-SA 4.0

"Большая часть грузинского общества сомневается в адекватности Саакашвили. Однако, факт в том, что в августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом хорошо спланированным и заказным извне предательством", — говорится в заявлении.

Ранее грузинские власти высказывали осторожное желание наладить отношения с Россией и решить вопрос с лимитацией границ с Южной Осетией и Абхазией.