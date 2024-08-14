В Пакистане дали 25 лет обманщику, заявившему, что он перерождённый пророк Мухаммед

В Пакистане осудили на 25 лет лжепророка

Суд в городе Хайдарабад, провинция Синд, Пакистан, вынес приговор мужчине, который объявил себя Пророком (Мухаммадом, Пророком Бога в исламе). Якобы устами самозванца, являвшегося "реинкарнацией" Мухаммеда, говорил Аллах (Всевышний). Преступник был признан виновным в святотатстве и приговорён к 25 годам строгого режима. Об этом пишет пакистанская газета Dawn.

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В принципе, можно говорить о некоторой гуманизации законодательства в исламских странах. Если бы мужчину судили по законам шариата, то ему однозначно бы присудили смертную казнь. Подобная мера наказания ожидала бы его в Афганистане, Иране и Саудовской Аравии.