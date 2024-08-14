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В Новой Зеландии в леденцы для бедных подсунули смертельную дозу наркотика

"Опиум для народа": в Новой Зеландии нуждающимся подсунули в леденцы наркотики
1:06
Мир

В Новой Зеландии благотворительная организация Auckland City Mission, которая помогает малоимущим, случайно отправила нуждающимся людям леденцы, содержащие потенциально смертельную дозу метамфетамина. Об этом сообщает "Би-би-си".

"Опиум для народа": в Новой Зеландии нуждающимся подсунули в леденцы наркотики
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0

В фонде заявили, что не были осведомлены о наличии наркотиков в составе конфет. Посылки могли получить до 400 человек. Полиция пытается отследить доставку, и, по меньшей мере, три человека, включая ребёнка, обратились за медицинской помощью.

Леденцы были пожертвованы анонимным человеком, а продукция под малазийским брендом Rinda была упакована в фирменную упаковку. Генеральный директор компании-производителя уже заявил, что их конфеты жёлтого цвета, а не белого, как те, что раздавали в Новой Зеландии.

P.S. Классическое выражение "религия есть опиум для народа" Карл Маркс понимал иначе, чем современные читатели. Во времена Маркса опиум считался не опасным наркотиком, а успокоительным средством. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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