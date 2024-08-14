В Турции вводится обязательная дактилоскопия

В Турции вводят поголовную дактилоскопию для всех, в том числе и туристов

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

В Турции планируется ввести обязательную дактилоскопию для всех иностранных граждан при въезде в страну. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая, сравнив нововведение с практикой, применяемой в США и Великобритании.

Фото: flickr.com by US Air Force, PDM

Помимо дактилоскопии, в Турции также рассматривается возможность введения чипирования удостоверений личности иностранцев, которые получили временную защиту, особенно это касается сирийцев. Министр заявил, что подделка таких документов станет невозможной.

Кроме того, планируется упростить процедуру получения вида на жительство. Теперь его можно будет получить у нотариусов. Более 100 тысяч иностранных студентов получат ВНЖ от студенческих управлений своих вузов.

Эти изменения должны помочь избавиться от очередей в иммиграционных ведомствах.