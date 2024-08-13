Белоруссия представила в ООН доказательства украинской атаки

Белоруссия представила в Совбезе ООН остатки украинских военных дронов

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Беларусь проинформировала Совет Безопасности ООН и ОБСЕ об инциденте, связанном с сбитыми 9 августа украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В своём обращении страна указала на угрозу втягивания республики в конфликт из-за подобных провокаций.

Также в сообщении подчёркивается, что в случае повторения подобных инцидентов Беларусь оставляет за собой право созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Ранее Александр Лукашенко отводил войска от южной границы, однако провокация киевского режима 9 августа вынудила его вновь усилить меры безопасности в стране.