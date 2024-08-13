Джо Байден впервые прокомментировал рейд ВСУ в Курскую область. Он сказал, что это создаёт "настоящую дилемму".
Ранее Владимир Путин говорил, что это была провокация со стороны киевского режима. Также он отметил, что обстрелы велись неизбирательно, в том числе по мирным жителям.
Директор ФСБ заявил, что атака была организована при поддержке коллективного Запада.
Американские "ястребы" публично поддерживают действия Украины, в то же время более высокопоставленные политики избегают открытой демонстрации своей причастности, осознавая опасность возможных последствий.
Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп конкретно по теме вторжения Украины в Курскую область не говорили.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.