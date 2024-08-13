Президент США не поддержал и не осудил операцию ВСУ в Курской области

Джо Байден не выразил радости от украинского вторжения в Курскую область

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Джо Байден впервые прокомментировал рейд ВСУ в Курскую область. Он сказал, что это создаёт "настоящую дилемму".

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Ранее Владимир Путин говорил, что это была провокация со стороны киевского режима. Также он отметил, что обстрелы велись неизбирательно, в том числе по мирным жителям.

Директор ФСБ заявил, что атака была организована при поддержке коллективного Запада.

Американские "ястребы" публично поддерживают действия Украины, в то же время более высокопоставленные политики избегают открытой демонстрации своей причастности, осознавая опасность возможных последствий.

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп конкретно по теме вторжения Украины в Курскую область не говорили.