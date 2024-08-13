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Владимир Путин заверил Махмуда Аббаса в поддержке Палестины на дипломатическом поле

Владимир Путин: Россия продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке
1:31
Мир

Президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом, что события на Ближнем Востоке остаются в поле зрения России, несмотря на проведение специальной военной операции.

Владимир Путин: Россия продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

"Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине - безусловно, не остается без внимания".

Президент Палестины не контролирует движение ХАМАС, с которым Израиль ведёт войну на уничтожение. Официальное правительство Палестины контролирует земли на восточном берегу Иордана. В то же время на официальном уровне оно представляет обе части Палестины, в том числе и Сектор Газа.

Россия воздерживается от эмоциональных оценок действий Израиля в отличие от мусульманских государств региона, таких как Турция и Иран, но тем не менее полностью солидарна с ними в оценке сионистских преступлений в Газе.

Владимир Путин говорил ранее, что когда военные действия ведут профессиональные воины, это в порядке вещей, но преступления против мирного населения недопустимы.

"Женщин и детей оставьте в покое!"

Официальная позиция России по вопросу мирного урегулирования в Палестине предполагает создание двух независимых государств, точнее, признание суверенитета Палестины в ООН в границах 1967 года. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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