Президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом, что события на Ближнем Востоке остаются в поле зрения России, несмотря на проведение специальной военной операции.
"Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине - безусловно, не остается без внимания".
Президент Палестины не контролирует движение ХАМАС, с которым Израиль ведёт войну на уничтожение. Официальное правительство Палестины контролирует земли на восточном берегу Иордана. В то же время на официальном уровне оно представляет обе части Палестины, в том числе и Сектор Газа.
Россия воздерживается от эмоциональных оценок действий Израиля в отличие от мусульманских государств региона, таких как Турция и Иран, но тем не менее полностью солидарна с ними в оценке сионистских преступлений в Газе.
Владимир Путин говорил ранее, что когда военные действия ведут профессиональные воины, это в порядке вещей, но преступления против мирного населения недопустимы.
"Женщин и детей оставьте в покое!"
Официальная позиция России по вопросу мирного урегулирования в Палестине предполагает создание двух независимых государств, точнее, признание суверенитета Палестины в ООН в границах 1967 года.
Картошка с кабачками, запечённая в духовке, — это лёгкое и вкусное летнее блюдо, которое станет отличным гарниром к мясу или рыбе.