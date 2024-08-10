Сайт сети спортивных телеканалов Eurosport, являющийся официальным представителем Олимпиады в Париже, в профиле художественной гимнастки Марии Высочанской назвал Львов городом России.
Ошибка закралась в графу о месте рождения спортсменки, где было написано: Lviv, Russia ("Львов, Россия"). Обнаружив оплошность, администраторы тут же удалили приписку о стране.
Высочанская представляла Украину в составе сборной по художественной гимнастике, в групповом многоборье. В этой дисциплине украинки завоевали седьмое место.
Eurosport — сеть спортивных телевизионных каналов, принадлежащая и управляемая американской медиа-компанией Warner Bros. Discovery. Eurosport впервые был запущен на европейских спутниках 5 февраля 1989 года как часть каналов British Sky Broadcasting [англ.]. В 1991 году новым владельцем Eurosport стала французская TF1 Group.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.