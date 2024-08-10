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Зрада на Олимпийских играх-2024: Львов назвали городом России в профиле украинской гимнастки

На Олимпиаде в Париже Львов назвали российским городом
1:04
Мир

Сайт сети спортивных телеканалов Eurosport, являющийся официальным представителем Олимпиады в Париже, в профиле художественной гимнастки Марии Высочанской назвал Львов городом России.

На Олимпиаде в Париже Львов назвали российским городом
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ошибка закралась в графу о месте рождения спортсменки, где было написано: Lviv, Russia ("Львов, Россия"). Обнаружив оплошность, администраторы тут же удалили приписку о стране.

Высочанская представляла Украину в составе сборной по художественной гимнастике, в групповом многоборье. В этой дисциплине украинки завоевали седьмое место.

Eurosport — сеть спортивных телевизионных каналов, принадлежащая и управляемая американской медиа-компанией Warner Bros. Discovery. Eurosport впервые был запущен на европейских спутниках 5 февраля 1989 года как часть каналов British Sky Broadcasting [англ.]. В 1991 году новым владельцем Eurosport стала французская TF1 Group.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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