США выдвинули требование к Белоруссии: просят освободить преступников

Посольство США в Белоруссии потребовало немедленного освобождения "политических заключенных", связанных с протестами после президентских выборов 2020 года, сообщает EADaily.
В видеообращении, опубликованном в годовщину этих событий, дипмиссия подчеркнула, что на сегодняшний день более 1400 человек остаются за решеткой якобы по политическим причинам. Посольство выразило поддержку белорусскому народу и его "стремлениям к демократии", отметив солидарность и единство белорусов в борьбе за лучшее будущее.
Видео также содержит кадры протестов 2020 года, которые, по мнению посольства, демонстрируют "мужество и решимость" народа.
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