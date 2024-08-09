Между Россией и Казахстаном возник вопрос, связанный с доступом к горе Белуха, которая расположена на границе Алтайского края и Восточно-Казахстанской области, сообщает EADaily.
Для восхождения на эту гору необходимо пересекать территорию Казахстана, что требует специального пропуска в пограничную зону. Вопрос о подписании межправительственного соглашения для упрощения доступа был обсужден на встрече в Кремле с участием Министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Президента России Владимира Путина.
Решетников отметил, что данная проблема находится под особым контролем и активно обсуждается с казахстанскими коллегами. Подписание соглашения необходимо для урегулирования пограничного режима и обеспечения свободного доступа к горе.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.