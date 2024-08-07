Звонки из Киева в США игнорируют: Джеймс Дэвид Вэнс отказался общаться с представителями ВСУ, которые хотели обсудить помощь Киеву

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс проигнорировал попытки связи со стороны высокопоставленных представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотели обсудить помощь Киеву, заблокированную Конгрессом осенью прошлого года.
Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
В распоряжении издания оказалась переписка Вэнса с блогером и предпринимателем Чарльзом Джонсоном.
"Я даже не буду отвечать на звонки с Украины", — заявил он.
Политик добавил, что к нему обращались два высокопоставленных лица, включая главу разведки и главу ВВС Украины, которые выражали обеспокоенность по поводу поставок истребителей F-16.
Кроме того, в переписке обсуждалась тема диверсий на "Северных потоках", однако The Washington Post не приводит конкретных цитат по этому вопросу.
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