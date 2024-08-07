Звонки из Киева в США игнорируют: Джеймс Дэвид Вэнс отказался общаться с представителями ВСУ, которые хотели обсудить помощь Киеву

Джеймс Дэвид Вэнс отказался общаться с представителями ВСУ

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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс проигнорировал попытки связи со стороны высокопоставленных представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотели обсудить помощь Киеву, заблокированную Конгрессом осенью прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, PDM

Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

В распоряжении издания оказалась переписка Вэнса с блогером и предпринимателем Чарльзом Джонсоном.

"Я даже не буду отвечать на звонки с Украины", — заявил он.

Политик добавил, что к нему обращались два высокопоставленных лица, включая главу разведки и главу ВВС Украины, которые выражали обеспокоенность по поводу поставок истребителей F-16.

Кроме того, в переписке обсуждалась тема диверсий на "Северных потоках", однако The Washington Post не приводит конкретных цитат по этому вопросу.