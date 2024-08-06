На Западе отмечают, что Россия выступает за деэскалацию на Ближнем Востоке

Reuters: Владимир Путин попросил Иран проявить сдержанность при ударе по Израилю

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Reuters сообщает, что Россия обратилась к Ирану с просьбой проявить сдержанность в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС, Исмаила Хании.

Согласно информации, полученной от источника, близкого к Кремлю, Владимир Путин передал верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи, рекомендацию воздержаться от нападений на мирных жителей Израиля.

Также стало известно, что Иран обратился к России с просьбой о поставке истребителей Су-35. Однако на момент публикации материала Кремль не предоставил комментариев по этому вопросу.

Ранее, 6 августа, два источника The New York Times сообщили, что Россия уже начала поставки в Иран радаров и оборудования для систем противовоздушной обороны.

Иранское агентство IRNA сообщило, что дом в Тегеране, где находился Хания, был атакован с использованием "воздушного управляемого снаряда".

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) возложил ответственность за убийство Исмаила Хании на Израиль и обвинил США в поддержке этой акции.

Безусловно, российское руководство осуждает агрессивную политику сионистов, но воздерживается от враждебной риторики по отношению к руководству Израиля в связи с тем, что не желает быть втянутой в конфликт на Ближнем Востоке. При всём уважении к мусульманам, "это не наша война", как ранее писал политолог Сергей Марков.