Жак Бо, бывший советник НАТО и отставной полковник генерального штаба Швейцарии, в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive высказал мнение, что Венгрия, Румыния и Польша могут претендовать на возвращение территорий, которые ранее были частью их государств.
По словам эксперта, некоторые страны уже заявляли о возможности такого сценария. Жак Бо также предположил, что в результате действий Европы можно наблюдать «конец» украинского государства.
Ранее о возможных претензиях Польши и Венгрии на территории Украины говорил Владимир Путин, причём касательно Закарпатья он лично говорил о том, что население там преимущественно венгерское.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.