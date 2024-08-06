На Западе допускают раздел Украины

В Швейцарии рассказали, что Украину могут делить Польша, Венгрия и Румыния

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Жак Бо, бывший советник НАТО и отставной полковник генерального штаба Швейцарии, в интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive высказал мнение, что Венгрия, Румыния и Польша могут претендовать на возвращение территорий, которые ранее были частью их государств.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, некоторые страны уже заявляли о возможности такого сценария. Жак Бо также предположил, что в результате действий Европы можно наблюдать «конец» украинского государства.

Ранее о возможных претензиях Польши и Венгрии на территории Украины говорил Владимир Путин, причём касательно Закарпатья он лично говорил о том, что население там преимущественно венгерское.