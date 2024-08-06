"Хезболла" заявила о неизбежном возмездии Израилю за гибель лидера ХАМАС

Лидер "Хезболлы" призвал к единству мусульман против Израиля

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с обращением к своим сторонникам и всему миру.

Сайед Хасан Насралла призвал арабские страны перестать бездействовать и более активно участвовать в решении проблем региона. Особое внимание он уделил ситуации в Иордании, выразив недовольство её позицией.

В своём выступлении Насралла подчеркнул необходимость дать ответ на гибель лидеров "Хезболлы" и ХАМАС. Он также призвал арабский мир объединиться перед лицом экспансии Израиля.

Одна из самых интересных цитат в этом обращении: "Мы должны объединиться, чтобы защитить наши народы и нашу землю".

"Иран обязан отреагировать на нападение на иранское консульство в Дамаске, а теперь он также обязался вступить в боевые действия после убийства мученика Хании в Тегеране, хотя Ирану и Сирии не обязательно вступать в боевые действия напрямую. Некоторые в Ливане должны осознать риски ситуации в регионе и выразить свои опасения в случае, если сопротивление победит в битве; я говорю, что они должны бояться победы врага. Тех, кто не поддерживает нас в Ливане, мы просим не наносить удар в спину сопротивлению и не участвовать в психологической войне против нас".

В Израиле "сдают нервы", и большинство политиков страны склоняется к необходимости нанесения превентивного удара по Ирану, чему, вероятно, препятствуют США.