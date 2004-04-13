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Источник Правда.Ру

Жителям Уханя запретили покидать собственные микрорайоны

Мир

14 февраля в городе Ухань, который считается эпицентром эпидемии коронавируса в Китае, ужесточили карантинный режим. Теперь горожанам запрещается переходить в другие микрорайоны. Житель города имеет право пересечь только один контрольно-пропускной пункт, где у него измеряют температуру. Это означает, что жителям разрешено переходить только в соседние микрорайоны.

Напомним, в Китае продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. За последние сутки в Ухане от нового типа коронавируса было зарегистрировано 107 смертей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США начали изобретать "этническое" оружие еще в 1970-х годах. 

В 1970-е годы американские военные признали, что провели несколько сот экспериментов с использованием химических и биологических агентов на мирном населении и военнослужащих. О некоторых подобных опытах стало известно лишь через четверть века после их проведения. Однако до сих пор большая часть подобной информации засекречена. В 1950 году, после того как войска Северной Кореи вторглись в Южную Корею, и началась война, ВВС США заказали производство 5 тыс. бомб, начиненных спорами сибирской язвы.

В начале 1952 года, правительства Северной Кореи и Китая обвинили США в использовании биологического оружия. Министерство Иностранных Дел Северной Кореи утверждало, что США сбросили сотни бомб, наполненных возбудителями сибирской язвы, чумы и холеры на их страну. США категорически отвергали эти обвинения. Для подкрепления своих заявлений, Китай опубликовал показания 25 пленных американских пилотов. Однако предложение США послать в Корею экспертов Международного Красного Креста и Всемирной Организации Здравоохранения для проведения независимого расследования, Китай и КНДР отвергли, заявив, что отчеты организаций не будут беспристрастными.

По сей день досконально неизвестно, было ли использовано в ходе Корейской войны биологическое оружие. Однако сомнению не подвергаются биологические эксперименты на людях, проведенные в США. Официально США заявлялли, что испытания биологического оружия США проводили на малонаселенном Атолле Джонсона в Тихом океане с 1963 по 1969 годы. В 1977 году военные впервые признали, что испытания проводились и на территории самих США, причем - на ничего не подозревавших людях.

Всего было проведено 239 полевых испытаний. В случае 80 экспериментов, они использовали живые бактерии, которые, как уверяли военные, были безвредны для людей. В 1950 году с военного корабля, проходившего вблизи гавани крупного города Сан-Франциско, был распылен аэрозоль в сторону города. Аэрозоль содержал бактерии, механизм действия которых был схож с механизмом действия спор сибирской язвы. Через три дня в городские больницы стали обращаться люди с симптомами пневмонии и насморка. Один из больных скончался.

Организаторы данного "эксперимента" подобным путем проверяли эффективность методов использования биологического оружия и эффективность американской системы здравоохранения. С 1956 по 1958 годы армия США проводила полевые испытания в бедных районах нескольких городов штатов Джорджия и Флорида, в основном населенных афроамериканцами. С самолетов и автомашин в воздух выпускались комары, после укусов которых у жителей развивались необычные формы лихорадки. По неподтвержденным данным, были зафиксированы также летальные исходы. Каждый раз, выпустив комаров, военные исследовали пострадавших, брали анализы, делали фотографии и исчезали. Есть теория, что комары были носителями возбудителя желтой лихорадки. Детали этого эксперимента по сей день остаются засекреченными. Этим список подобных экспериментов не исчерпывается.

В 1950-е годы американские военные распространяли возбудителей другого вида лихорадки над Флоридой и зоной Панамского канала, в ту пору контролировавшейся США. В штате Миннесота они вылили в реку неизвестный флюоресцирующий состав, чтобы узнать как далеко может распространиться это вещество и, теоретически, сколько людей попадет в зону заражения. В 1966 году подобный опыт был проведен в метро Нью-Йорка: лампочки, наполненные порошкообразной субстанцией, содержащей безвредные бактерии, были сброшены на рельсы на нескольких станциях. Опыт показал, что если бы в лампочках содержалось биологическое оружие, то возбудители эпидемии распространились бы на десятки километров и заразили более миллиона человек. Тем не менее, по данным журнала Covert Action Information Bulletin, возможно в ряде случаев эти наработки применялись на практике. В 1981 году более 300 тыс. кубинцев заболели тропической лихорадкой. Кубинские власти заявили, что болезнь распространили комары, выпущенные кубинскими контрреволюционерами, тесно контактировавшими с ЦРУ.

А в 1985 году, после того как участились разведывательные полеты американских самолетов над Никарагуа, почти половина населения столицы страны - Манагуа - заболела тропической лихорадкой. По данным Джудит Миллер, автора книги "Микробы", полевые эксперименты проводились и над военнослужащими США. Для этого использовались малоопасные субстанции. Основным местом экспериментов был лагерь Dugway Proving Grounds в штате Юта, где испытания были направлены на измерение скорости распространения болезнетворных микроорганизмов. В 1985 году бывший сержант армии США подал в суд на американские вооруженные силы, обвиняя их в том, что на нем, без его согласия, испытывалось экспериментальное лекарство.

Верховный Суд США установил, что открытые судебные слушания по этому делу могут "разрушить систему управления в вооруженных силах и негативно повлиять на мораль военнослужащих". В результате, была запрещена подача подобных судебных исков, а также рассекречивание относящихся к делу документов. Однако, в 1994 году Комитет по Делам Ветеранов Сената США издал отчет, в котором говорилось, что до начала первой войны в Ираке преобладающему большинству американских и союзных войск была сделана прививка экспериментальных вакцин, которые официально не были разрешены к использованию. Солдатам было запрещено обсуждать факт и детали своей вакцинации с кем либо, даже с врачами, которые пытались бы их лечить при случае осложнений. Как заявляет Дональд МакАльвани, редактор журнала McAlvaney Intelligence Adviser, у 35% вакцинированных военных были зафиксированы побочные эффекты - рвота, расстройство речи и кратковременная потеря памяти.

В 1996 году, под давлением Конгресса, Министерство Обороны Соединенных Штатов созналось в том, что во время операции Буря в Пустыне 1991 года, по крайней мере 20 тыс. американских военных "вероятно" были подвержены влиянию химического оружия, чем объясняются загадочные нервные расстройства и проблемы со здоровьем, возникшие у многих ветеранов. В январе 2004 года представители военно-воздушных сил США объявили, что более десяти тысяч ветеранов-летчиков Вьетнамской войны находятся под угрозой приобретения онкологических заболеваний. Это объясняется тем, что в 1966 году они распрыскивали химический дефолиант Agent Orange над лесами Южного Вьетнама. Американские военные сами также подверглись воздействию этих химикатов. По данным Вьетнама, жертвой Agent Orange стали около 1 млн. вьетнамцев, у которых были выявлены различные формы рака, диабета и т.д.

Правительство США продолжает отвергать, что между Agent Orange и этими болезнями есть какая либо связь. Несмотря на это, около 10 тыс. ветеранов вьетнамской войны получили от правительства пособия по нетрудоспособности из-за воздействия этого химиката. Кроме того, по словам британского дипломата Венди Бэрнаби, в США изучались возможности создания "этнического оружия". В частности, исследовались возможности генетически модифицировать споры сибирской язвы таким образом, чтобы они заражали и убивали только представителей определенных расовых групп. Впервые вооруженные силы США стали проводить исследования в этом направлении в 1951 году, когда стало очевидно, что афроамериканцы более склонны заразиться различными типами лихорадки, чем белые. Проводятся ли подобные исследования ныне неизвестно.

Темы кпп ухань карантин эпидемия микрорайон коронавирус
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