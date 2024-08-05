Как сообщает телеканал IRIB, в иранском парламенте прозвучали угрозы в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По словам члена Меджлиса (парламента) Ирана Османи, Израиль, по всей видимости, перешёл все границы и уже «пролил кровь гостя в Тегеране». Османи отметил, что Иран будет ждать подходящего момента, чтобы отомстить за гибель Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС.
Последний теракт сионистов в Тегеране вызвал бурное возмущение в Иране, поскольку после апрельских инцидентов иранцы полагали, что Израиль настроен на конструктивное и уважительное соперничество, а не на откровенные провокации.
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.