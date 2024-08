Иран может поставить себе целью ликвидацию руководства Израиля

Your browser does not support the audio element.

Как сообщает телеканал IRIB, в иранском парламенте прозвучали угрозы в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM