Иран может поставить себе целью ликвидацию руководства Израиля

В Иране заговорили об уничтожении Биньямина Нетаньяху

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Как сообщает телеканал IRIB, в иранском парламенте прозвучали угрозы в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM

По словам члена Меджлиса (парламента) Ирана Османи, Израиль, по всей видимости, перешёл все границы и уже «пролил кровь гостя в Тегеране». Османи отметил, что Иран будет ждать подходящего момента, чтобы отомстить за гибель Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС.

Последний теракт сионистов в Тегеране вызвал бурное возмущение в Иране, поскольку после апрельских инцидентов иранцы полагали, что Израиль настроен на конструктивное и уважительное соперничество, а не на откровенные провокации.