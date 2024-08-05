В Республике Бангладеш произошёл военный переворот

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Хаос в Бангладеш: правительство ушло в отставку, премьер-министр бежала в Индию

1:39
Мир

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина сложила свои полномочия и покинула страну. Об этом сообщила газета India Today в понедельник, 5 августа.

Хаос в Бангладеш: правительство ушло в отставку, премьер-министр бежала в Индию
Фото: flickr.com by USAFRICOM, CC BY 2.0

Отъезд политика произошёл после нескольких недель попыток силовых структур прекратить массовые протесты студентов, в результате которых погибло более 300 человек.

Шейх Хасина покинула Бангладеш вместе со своей сестрой Реханой. После её отъезда в резиденцию Ганабхабан в Дакке ворвались тысячи протестующих.

Командующий армией Бангладеш, генерал Вакер-Уз-Заман, заявил, что управление страной возьмёт на себя временное правительство. Он уже провёл переговоры с лидерами различных политических партий, включая правящую партию Авами Лиг и оппозиционную партию БНП, а также с другими заинтересованными сторонами.

По данным газеты, Хасину и её сестру доставили в Индию на военном вертолёте. Пограничные силы Индии повысили уровень тревоги на границе с Бангладеш на фоне беспорядков.

Посольство России в Бангладеш предупредило россиян о введении в стране комендантского часа и привлечении властями страны к соблюдению порядка дополнительных сил армии, спецназа и полиции. В дипмиссии призвали россиян соблюдать правила и не покидать места проживания.

Шейх Хасина занимала пост премьер-министра Бангладеш с 1996 по 2001 год, а также с 2009 года по настоящее время.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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