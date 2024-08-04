Мали объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за поддержки международного терроризма, как заявил пресс-секретарь правительства страны Абдулмайе Майга на брифинге.
28 июля произошло нападение на колонну малийских военных и бойцов частной военной компании "Вагнер". Атака была организована боевиками из "Координации движений Азавад" в пустыне на границе с Алжиром.
Погибли до 50 военнослужащих, среди которых были и малийские солдаты, и российские бойцы. Некоторые источники утверждают, что среди погибших был администратор Telegram-канала Grey Zone. Выжившие военнослужащие, по предварительным данным, всё ещё находятся в плену у туарегов, которые признаны террористами в Мали.
После этого в интернете появились фотографии африканских радикалов с флагами Украины. Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за атаку на "музыкантов" и правительственные войска Мали.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.