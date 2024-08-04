Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Мали обвинила Украину в поддержке терроризма и разорвала отношения

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Мали объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной из-за поддержки международного терроризма, как заявил пресс-секретарь правительства страны Абдулмайе Майга на брифинге.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

28 июля произошло нападение на колонну малийских военных и бойцов частной военной компании "Вагнер". Атака была организована боевиками из "Координации движений Азавад" в пустыне на границе с Алжиром.

Погибли до 50 военнослужащих, среди которых были и малийские солдаты, и российские бойцы. Некоторые источники утверждают, что среди погибших был администратор Telegram-канала Grey Zone. Выжившие военнослужащие, по предварительным данным, всё ещё находятся в плену у туарегов, которые признаны террористами в Мали.

После этого в интернете появились фотографии африканских радикалов с флагами Украины. Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за атаку на "музыкантов" и правительственные войска Мали.