Политологобъяснил, почему британская полиция покрывает мигрантов от патриотов

Политолог Марков: "Олигархия намерена сменить народ в Британии"

Несколько дней назад в Великобритании начались беспорядки, связанные с миграционным вопросом. Причиной стало убийство трёх детей мигрантом, а также нежелание властей признать этот факт.

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Сейчас же ситуация обострилась: мигранты, хорошо организованные и вооружённые холодным оружием, патрулируют города и нападают на белых британцев.

Политолог Сергей Марков в своём телеграм-канале объяснил, по какой причине британские власти поддерживают мигрантов, а не свой народ.