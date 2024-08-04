Несколько дней назад в Великобритании начались беспорядки, связанные с миграционным вопросом. Причиной стало убийство трёх детей мигрантом, а также нежелание властей признать этот факт.
Сейчас же ситуация обострилась: мигранты, хорошо организованные и вооружённые холодным оружием, патрулируют города и нападают на белых британцев.
Политолог Сергей Марков в своём телеграм-канале объяснил, по какой причине британские власти поддерживают мигрантов, а не свой народ.
"Белые британцы все больше обвиняют полицию, что она по просьбе премьер министра Британии помогают мигрантам по сути устанавливать свою власть на улицах британских городов.
Зачем британские власти это делают? Спрашивают все. Ответ: олигархия стремится "сменить народ" — вместо привыкших к свободе и демократии и правам человека британцев — будет мультикультурная среда, не привыкшая бороться на свободу. Это и нужно олигархии Британии для своей диктатуры в Британии".
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.