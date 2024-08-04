Иран отказался ослабить удар по Израилю по просьбе США

Согласно Wall Street Journal, Иран не намерен смягчать свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
По информации издания, США обратились к своим союзникам с просьбой передать Ирану сигнал о необходимости избегать эскалации ситуации. США дали понять, что реализация усилий нового президента Ирана по улучшению сотрудничества со странами Запада будет более успешной, если Иран проявит сдержанность.
США заинтересованы в минимизации ущерба Израилю от ответного удара Ирану.
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