Иран отказался ослабить удар по Израилю по просьбе США

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно Wall Street Journal, Иран не намерен смягчать свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

По информации издания, США обратились к своим союзникам с просьбой передать Ирану сигнал о необходимости избегать эскалации ситуации. США дали понять, что реализация усилий нового президента Ирана по улучшению сотрудничества со странами Запада будет более успешной, если Иран проявит сдержанность.

США заинтересованы в минимизации ущерба Израилю от ответного удара Ирану.