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Великобритания выделяет 38 млн. фунтов стерлингов для защиты мечетей

0:45
Мир

Власти Великобритании предоставят помощь в размере почти 38 миллионов долларов для обеспечения безопасности мечетей на фоне массовых акций протеста. Об этом сообщила министр внутренних дел Иветт Купер.

Великобритания выделяет 38 млн. фунтов стерлингов для защиты мечетей
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

В субботу телеканал ITV рассказал о начале протестов с участием сотен людей в различных городах Великобритании, включая Манчестер, Лидс, Белфаст и другие. Протесты были вызваны нападением 17-летнего подростка на детей, в результате которого погибли три ребёнка и несколько получили ранения.

В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о задержании более 90 человек в связи с беспорядками, которые произошли по всей стране.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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