Великобритания выделяет 38 млн. фунтов стерлингов для защиты мечетей

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Власти Великобритании предоставят помощь в размере почти 38 миллионов долларов для обеспечения безопасности мечетей на фоне массовых акций протеста. Об этом сообщила министр внутренних дел Иветт Купер.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

В субботу телеканал ITV рассказал о начале протестов с участием сотен людей в различных городах Великобритании, включая Манчестер, Лидс, Белфаст и другие. Протесты были вызваны нападением 17-летнего подростка на детей, в результате которого погибли три ребёнка и несколько получили ранения.

В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о задержании более 90 человек в связи с беспорядками, которые произошли по всей стране.