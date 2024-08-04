Власти Великобритании предоставят помощь в размере почти 38 миллионов долларов для обеспечения безопасности мечетей на фоне массовых акций протеста. Об этом сообщила министр внутренних дел Иветт Купер.
В субботу телеканал ITV рассказал о начале протестов с участием сотен людей в различных городах Великобритании, включая Манчестер, Лидс, Белфаст и другие. Протесты были вызваны нападением 17-летнего подростка на детей, в результате которого погибли три ребёнка и несколько получили ранения.
В воскресенье телеканал SkyNews сообщил о задержании более 90 человек в связи с беспорядками, которые произошли по всей стране.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.