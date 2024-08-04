Украина может лишиться большей части мужского населения

Украинские женщины страдают из-за дефицита мужчин

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Из-за войны и мобилизации многие украинки рискуют остаться одинокими.

Фото: flickr.com by spoilt.exile, CC BY-SA 2.0

Женщины сталкиваются с трудностями в поиске партнёра, поскольку многие молодые мужчины либо погибли на фронте, либо находятся на передовой, либо покинули страну.

"Десятки тысяч мужчин погибли. Еще больше находятся на передовой, некоторые бежали из страны, а другие не хотят покидать свои дома, опасаясь быть мобилизованными на улице. В таких городах как Киев присутствие мужчин заметно сократилось. В некоторых деревнях призыв на военную службу опустошил мужское население", — пишет издание.

Газета The New York Times отмечает, что многие мужчины испытывают психологическое истощение и поэтому не стремятся или не могут вступать в романтические отношения.

Согласно данным правительства, в прошлом году на Украине было зафиксировано самое низкое количество рождённых детей за последние 10 лет, а также второй по величине спад в количестве зарегистрированных браков.