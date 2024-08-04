В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений

Британию сотрясают антимигрантские побоища

10:00 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В британских городах продолжаются беспорядки, которые начались на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте. В результате нападения три девочки были убиты и восемь детей и двое взрослых получили ранения. Полиция сообщила, что арестовала 147 человек, и что это число, скорее всего, будет расти.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

Утром в воскресенье беспорядки начались в городе Ротерхэм, административном центре графства Южный Йоркшир. Около гостиницы Holiday Inn Express собрались люди, которые выступают как против, так и в поддержку миграции.

Однако вскоре представители проиммигрантского движения Stand up to Racism покинули место происшествия, а действия противников миграции переросли в беспорядки. Протестующие бросали в окна гостиницы кирпичи и камни, разбивая их, а также кидали в полицейских панели ограждения и стеклянные бутылки. Дорогу, ведущую к гостинице, протестующие перекрыли, а затем подожгли здание с электрогенератором отеля.

Премьер-министр Великобритании, Кир Стармер, охарактеризовал события, происходящие во многих городах страны, как организованное насилие, а не как протест. Он предупредил участников этих событий о том, что им придётся ответить за свои действия в соответствии с законом.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, правоохранительные органы окружили здание и начали вытеснять людей. В ходе противостояния по меньшей мере один из полицейских получил ранение. Некоторым протестующим удалось прорваться в гостиницу, где разместились мигранты, попросившие убежища.

Представители компании, владеющей сетью гостиниц Holiday Inn, опубликовали короткое заявление: "Безопасность наших гостей и персонала — наш главный приоритет". Однако они не предоставили более подробной информации.

Стармер назвал участников протестов в Ротерхэме "ультраправыми группировками, которые стремятся нарушить закон". Он также отметил, что и постояльцы отеля, и его сотрудники были очень напуганы.

По мнению Стармера, эта толпа "не является отражением британской страны".

"Если вы преследуете людей из-за цвета их кожи или веры, то вне зависимости от движущих вами причин, вы являетесь ультраправыми", — подчеркнул Стармер.

"Какова бы ни была очевидная причина или мотив… мы не делаем различий: преступление есть преступление, и это правительство будет с ним бороться", — заявил британский премьер.

Рост ультраправых настроений привёл к частым атакам на мечети и оскорблениям в адрес мусульман.

После нападений на мечети британский Хоум офис сообщил, что теперь мечети, которые могут подвергнуться насилию, могут обратиться за помощью к службам быстрого реагирования.

"Полиция, местные власти и мечети могут запросить развёртывание сил быстрого реагирования для защиты своих общин и скорейшего возобновления богослужений", — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Иветт Купер, глава Министерства внутренних дел Великобритании, заявила:

"Британский народ не потерпит преступную деятельность, опасный экстремизм и расистские нападения, которые противоречат духу нашей страны".

В то же время религиозные лидеры региона Мерсисайд, где находится Саутпорт, сообщили, что "слишком много людей решили использовать эту трагедию для разжигания розни и ненависти".

Представители католической, мусульманской, еврейской, сикхской и индуистской общин выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули важность объединения усилий в борьбе с нетерпимостью и насилием.

"Разногласия могут разрушить межобщинные отношения, ту самую среду, от которой мы зависим каждый день нашей жизни. В наших общинах нет места ненависти, — говорится в нем, — Они [разногласия] могут, и уже смогли, посеять страх в общинах и подвергнуть людей опасности".

В Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте также произошли беспорядки и столкновения националистов с полицией. В некоторых местах протестующие громили магазины и нападали на полицейских.

В других местах демонстрации были относительно небольшими и прошли без насилия.

В Ливерпуле протестующие бросали в полицейских кирпичи, бутылки и зажигательные смеси. Одного полицейского ударили стулом по голове, а другого сбили с мотоцикла. Около тысячи человек, выступавших против нелегальной иммиграции, столкнулись с демонстрантами из движений антифа и других левых организаций. Некоторые из протестующих выкрикивали оскорбления в адрес мусульман.

В обеденное время возле станции Лайм-стрит в Ливерпуле собралось несколько сотен демонстрантов-антифашистов. Они призывали к единству и терпимости, скандируя "Здесь рады беженцам!" и "Нацистская мразь, прочь с наших улиц!".

Полиция попыталась разнять демонстрантов, но безуспешно. Некоторым полицейским пришлось использовать защитное снаряжение и собак. В результате было принято решение вызвать подкрепление. Беспорядки продолжались до самого утра воскресенья.

В четверг 17-летний подросток, задержанный после нападения, предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему были предъявлены обвинения в убийстве трёх девочек в возрасте шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжёлые ножевые ранения получили ещё восемь детей и двое взрослых.

По информации полиции Мерсисайда, в районе Уолтон в Ливерпуле была подожжена библиотека. Протестующие не давали пожарным её потушить. Кроме того, они взломали несколько магазинов и подожгли мусорные баки.

В результате беспорядков несколько полицейских получили травмы, двоих из них с переломами доставили в больницу. Было арестовано 23 человека.

Полиция графства Эйвона и Сомерсета сообщила о задержании 14 человек в Бристоле. Старший инспектор Викс Хейворд-Мелен предположил, что в ближайшие дни будут произведены дополнительные аресты.

В Манчестере произошли столкновения с полицией, в результате которых были задержаны как минимум два человека. В Белфасте протестующие бросали в журналистов различные предметы, а также разбили окна в кафе. В ходе беспорядков были задержаны два человека.

В Халле протестующие разбили окно в отеле, где проживают просители убежища, и бросали в полицейских бутылки и яйца. Мэрия была закрыта, поскольку внутри проходил чемпионат Британии по шахматам.

Трое полицейских получили ранения, а 20 человек были задержаны после беспорядков в центре города. В ходе столкновений были разгромлены несколько магазинов.

В Блэкпуле произошли столкновения между протестующими и панками, которые пришли на фестиваль Rebellion. Несмотря на присутствие полиции, стычки между группами всё же начались. В ходе конфликта участники бросались бутылками и стульями.

Полиция Ланкашира отчиталась о том, что арестовала более 20 человек. По словам представителей полиции, основное внимание было уделено событиям в Блэкпуле, однако "незначительные беспорядки" имели место и в соседних городах. Например, в Сток-он-Тренте в полицейских кидали кирпичи.

Полиция графства Стаффордшир сообщила о том, что 10 человек были арестованы, а у троих полицейских были зафиксированы незначительные травмы.

Полиция графства Лестершир арестовала двух человек в центре города Лестер. Полиция Западного Йоркшира заявила, что акция протеста в Лидсе в основном прошла без инцидентов, но один человек всё же был арестован.

В южной части Белфаста в результате пожара пострадали кафе и супермаркет, а также несколько автомобилей. Пожарные успешно справились с несколькими поджогами.

Беспорядки продолжались в течение нескольких часов в субботу вечером и в воскресенье утром. Эдвин Путс, член Североирландской ассамблеи, отметил, что многие участники протестов в южном Белфасте приехали туда из других районов города.

Как отмечают журналисты отдела верификации Би-би-си, недавние беспорядки продемонстрировали механизмы организации ультраправых групп.

После событий в Саутпорте, Би-би-си провела анализ активности в основных социальных сетях и небольших пабликах. Этот анализ показал, что хотя единой структуры организации протестов не было, некоторые фигуры активно побуждали людей к участию в них.

Важно отметить, что не все участники протестов придерживаются ультраправых взглядов или поддерживают насильственные методы. Многие люди были обеспокоены проблемой насильственных преступлений или были введены в заблуждение неверной информацией о нападавшем в Саутпорте, который, по некоторым данным, был нелегальным иммигрантом.

Однако полиция Мерсисайда публично заявила, что ультраправая "Лига обороны Англии", которая была официально распущена много лет назад, является одним из ключевых факторов в нынешних беспорядках.

Масштабные протесты и межнациональные столкновения являются первым грозным вызовом для недавно избранного лейбористского правительства.