Израиль нанёс дипломатическое оскорбление Турции

Израиль устроил провокацию с флагами в посольстве Турции в Тель-Авиве

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Израильтяне разместили флаг Израиля поверх флага Турции на здании посольства Турции в Тель-Авиве, используя дрон.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM

Этот поступок является серьёзным оскорблением народа и суверенитета Турции, а также нарушением её границ. Размещение флага Израиля выше флага Турции может быть воспринято как ещё большее оскорбление.

Воздушное пространство над дипломатическими представительствами считается территорией страны.

Следует отметить, что полёты дронов запрещены над всей территорией Израиля с 17 октября 2023 года.

Ранее в Израиле публично предрекли президенту Турции Реджепу Эрдогану судьбу повешенного Саддама Хусейна.

Ответные шаги Турции на дипломатическое оскорбление неизбежно последуют.