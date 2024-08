Израиль нанёс дипломатическое оскорбление Турции

Израильтяне разместили флаг Израиля поверх флага Турции на здании посольства Турции в Тель-Авиве, используя дрон.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM