США недовольны агрессивной политикой Израиля и ведут тайные переговоры с Ираном о деэскалации

Кувейтские СМИ: США ведут тайные переговоры с Ираном о недопущении большой войны

По информации кувейтской газеты "Аль-Джарид", американские официальные лица тайно прибыли в Иран, чтобы предупредить о нежелании США развязывать большую войну.

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Согласно этой информации, в четверг делегация США вылетела из Турции на частном самолёте и направилась в Иран. Самолёт приземлился в городе Кашан, расположенном недалеко от Тегерана. Там состоялась двухчасовая встреча с представителями иранской разведки и министерства иностранных дел.

В ходе встречи американская сторона подчеркнула, что Биньямин Нетаньяху стремится к большой региональной войне и намерен уничтожить Иран. Они призвали не поддаваться на провокации.

Также было отмечено, что США не были осведомлены о покушении на Исмаила Ханию, и что Нетаньяху вышел из-под контроля. Кроме того, было сказано, что Байден не хочет воевать с Ираном и недоволен действиями Нетаньяху.