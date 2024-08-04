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"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю

"Возмездие только начинается": "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю

Мир

Газета Times of Israel сообщает, что ночью со стороны Ливана был нанесён ракетный удар по северу Израиля. В связи с этим была активирована система противоракетной обороны "Железный купол".

"Возмездие только начинается": "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю
Фото: IG abdurastro by Abdur Anwar, PDM

Ранее израильская армия предупредила о воздушной тревоге на севере страны.

Движение "Хезболлах" заявило, что выпустило несколько десятков ракет в направлении населённого пункта Бейт-Гилель на севере Израиля. Это было сделано в ответ на обстрелы юга Ливана.

По информации израильской армии, около 30 снарядов было запущено ночью из Ливана по территории Израиля. Большинство из них были перехвачены.

Согласно данным ЦАХАЛ, израильские ВВС нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах", из которой были выпущены снаряды, а также по другой инфраструктуре на юге Ливана.

Впрочем, судить о том, что это был "удар возмездия" за убийство главы ХАМАС в Тегеране явно преждевременно. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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