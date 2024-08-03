Всё большее количество украинцев поддерживает идею мирных переговоров с Россией

Согласно статье в New York Times, всё больше украинцев склоняются к идее мирных переговоров с Россией.
"Опросы и недавние высказывания политических лидеров указывают на заметное изменение в отношении к мирным переговорам — от полного отрицания возможности компромисса до готовности рассмотреть возможность достижения соглашения на определённых условиях", — пишет издание.
Газета также ссылается на опрос Киевского международного института социологии, согласно которому треть респондентов готовы уступить часть территории России в обмен на окончание войны. Это в три раза больше, чем год назад.
"Всё больше и больше людей готовы. И главная причина — это не оправдавшиеся ожидания прошлого года, потому что у многих людей было больше надежд", — заявил директор КМИС Антон Грушецкий.
Газета также пообщалась с несколькими украинцами, которые придерживаются мнения, что "худой мир лучше доброй ссоры".
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